Jackass 4. Podczas kręcenia filmu aktorzy wylądowali w szpitalu

Nie rozpoczęto na dobre prac nad filmem Jackass 4, a już pojawiły się kontuzje.

Johnny Knoxville i Steve-O musieli zostać hospitalizowani, na wskutek obrażeń jakie odnieśli w trakcie kręcenie jednej ze scen. W jakich okolicznościach doszło do przykrego wydarzenia? Amerykanie wskakiwali na ruszającą się bieżnie, trzymając w dłoniach różnego typu instrumenty muzyczne. Jednego z członków grupy – Bama Margery, wspomniał o wydarzeniu na swojej stronie internetowej. Incydent bardzo go rozbawił więc na pewno aktorom nic nie grozi. Poza tym tego rodzaju wypadek to doskonała promocja dla filmu.

Nie jest wykluczone, że sytuacja z planu filmowego może się jeszcze powtórzyć. Wszakże minęło około 10 lat od kiedy dowcipnisie uskuteczniali swoje szalone akcje w trzeciej odsłonie cyklu Jackass. Miejmy nadzieję, że skończy się na zadrapaniach i siniakach.

Premiera widowiska została zaplanowana na dzień 3 września 2021 roku. O ile rzecz jasna w dokończeniu prac nie przeszkodzi im koronawirus lub nieprzewidziane kolizje.

