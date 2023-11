Znamy datę premiery The Inquisitor. Polska gra wyjdzie już niedługo

The Inquisitor to przygodowa gra akcji na podstawie serii książek Jacka Piekary. Za produkcję odpowiada polskie studio The Dust. Gra już wkrótce pojawi się na rynku, a my poznaliśmy jej dokładną datę premiery. Na wirtualne przygody Mordimera Madderdina trzeba poczekać, ale wcale nie tak długo.