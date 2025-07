Intergalactic i dialogi pisane przez AI. Naughty Dog stawia na technologię

Naughty Dog – twórcy kultowych serii The Last of Us i Uncharted – nie zwalniają tempa i szykują coś zupełnie nowego. W grze Intergalactic: The Heretic Prophet sztuczna inteligencja ma nie tylko ułatwić pracę twórcom, ale i znacząco podnieść jakość interakcji z postaciami niezależnymi. Nowa oferta pracy w studiu ujawnia ambitne plany. Ale chyba nie każdemu się to spodoba…

Rewolucja od AI w Intergalactic: The Heretic Prophet?

Intergalactic: The Heretic Prophet to pierwsza od wielu lat nowa marka w portfolio Naughty Dog. Studio wyraźnie sygnalizuje, że nie chce powielać sprawdzonych schematów – zamiast tego planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia dynamicznych, realistycznych dialogów z postaciami niezależnymi (NPC). W nowej ofercie pracy na stanowisko Senior Dialogue Designer pojawia się wzmianka o „systemach dialogowych opartych na AI” – to może oznaczać początek nowej ery w projektowaniu narracji w grach.

W ogłoszeniu czytamy, że zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za projektowanie wypowiedzi do rozgrywki, przerywników filmowych oraz – co najważniejsze – do systemów AI generujących dialogi NPC-ów. Oznacza to, że bohaterowie napotykani w grze nie będą już jedynie recytować wcześniej zapisanych kwestii, ale zaczną dynamicznie reagować na działania gracza, sytuację w świecie gry i nawet drobne niuanse interakcji.

Intergalactic: The Heretic Prophet Will Use AI For NPC Dialogue According to Naughty Dog Job Listing



Recent job listing shows the team is hiring a Senior Dialogue Designer to implement NPC AI-driven dialogue in the game. pic.twitter.com/2Zd24eLqWP — Gaming.Bo3.gg (@Gaming_bo3gg) July 3, 2025

Choć gra wciąż owiana jest tajemnicą, wiele wskazuje na to, że będzie bardziej otwarta i nieliniowa niż dotychczasowe produkcje Naughty Dog. To właśnie tam AI może błyszczeć – oferując graczowi unikalne ścieżki dialogowe i realistyczne zachowania NPC. Neil Druckmann, szef studia, wielokrotnie podkreślał, że sztuczna inteligencja ma potencjał do obniżania kosztów produkcji i przełamywania technologicznych barier, co może otworzyć drzwi do bardziej złożonych światów i opowieści.

To nie pierwszy raz, kiedy branża próbuje zaangażować AI do tworzenia żywych, reagujących światów – Nvidia już prezentowała swoje eksperymenty z NPC sterowanymi sztuczną inteligencją. Jeśli Naughty Dog zrealizuje swoją wizję, Intergalactic może stać się jednym z pierwszych dużych tytułów, w którym rozmowy z postaciami będą naprawdę unikalne. A jeśli ten eksperyment się powiedzie, nowy system może na stałe zagościć w kolejnych produkcjach studia.

Źródło: tech4gamers.com