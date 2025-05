Nowa gra Naughty Dog – Intergalactic: The Heretic Prophet – jeszcze nie zadebiutowała, a jej główna bohaterka, Tati Gabrielle, już wie, jak wygląda ciemna strona popularności. W szczerej rozmowie z Entertainment Weekly, aktorka zdradziła, że Neil Druckmann, szef studia i twórca The Last of Us, osobiście przygotowuje ją na to, co może ją czekać w internecie. I to nie tylko w kontekście roli, ale całej presji, jaka spada dziś na twórców i aktorów występujących w dużych grach.

Intergalactic: The Heretic Prophet i problemy z hejtem

„Neil zafundował mi coś w rodzaju emocjonalnego bootcampu,” mówi Gabrielle. „Wiedziałam, co spotkało Troya Bakera, Ashley Johnson czy Laurę Bailey. Dostałam mnóstwo wsparcia, ale też sporo hejtu – za to, że jestem kobietą, za to, że mam ogoloną głowę, za to, że jestem kobietą o innym kolorze skóry. Na początku tego nawet nie widziałam, bo trzymam się z dala od social mediów. Ale Neil powiedział: ‘Ignoruj to. Skup się na tym, co tworzymy. Robimy coś pięknego i będziemy z tego dumni.’”

Intergalactic to zupełnie nowy kierunek dla Naughty Dog – science fiction z głębszym przesłaniem. Gracz wcieli się w Jordan A. Mun, bezlitosną łowczynię nagród, która zostaje uwięziona na odciętej od świata planecie Sempiria. Gra ma opowiadać o wierze – nie tylko religijnej, ale tej codziennej, osobistej. „Wiara to nie tylko krzyż na ścianie czy modlitwa,” mówi Gabrielle. „To także zaufanie do siebie, do innych, do tego, że jutro ma sens. To pytanie: co sprawia, że wstajesz rano z łóżka?”.

Produkcja zapowiada się na jeden z najbardziej ambitnych projektów Naughty Dog – z wizualnym rozmachem (w zwiastunie widzieliśmy m.in. kosmiczne Porsche), z muzyką autorstwa Trenta Reznora i Atticusa Rossa, i z obietnicą większej swobody dla gracza niż w dotychczasowych tytułach studia. Intergalactic jeszcze nie ma daty premiery, ale jedno jest pewne: jeśli Naughty Dog mówi, że tym razem opowiada historię o wierze – to nie będzie prosta gra. To będzie przeżycie. I trzymam go za słowo!

Źródło: videogameschronicle.com