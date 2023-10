Genialne gry z PS3 inspirowane serią GTA mogą trafić na PS5

Pamiętacie jeszcze erę PS3 oraz PS Vita, kiedy to zagrywaliśmy się najpierw w pierwszą, a następnie w drugą odsłonę Hotline Miami? To retro perełki w stylu pierwszej odsłony GTA od Rockstar Games.

Co prawda jedynka wyszła najpierw na PC, a dopiero po niespełna roku na sprzęt od Sony. Zdecydowana większość fanów PlayStation ogrywała ją zapewne na PS3. Właśnie z tą konsolą najbardziej kojarzę tę markę. Później mieliśmy wydanie na PS4, a gdy pojawiła się druga odsłona, obie gry wylądowały również na Nintendo Switch i konsolach Xbox jako Hotline Miami Collection. No, to pora teraz na wersje dedykowane PS5 – przynajmniej wynika tak z list trofeów, które trafiły do sieci.

Hotline Miami 1 i 2 z listami trofeów na PS5

Na PlayStation 5 wciąż dostajemy remastery i wznowienia starszych gier, dlatego wcale nie dziwi, że do grona „odgrzanych kotletów” dołączy prawdopodobnie Hotline Miami. Według list trofeów, które wyciekły, fani PlayStation będą mogli ponownie zdobyć platynowe trofea w obu tytułach, ponieważ wersje gier Hotline Miami na PS5 są wymienione oddzielnie od istniejących wersji gier na starsze konsole PlayStation.

Hotline Miami na PS5 zaoferuje zapewne natywną rozdzielczość 4K oraz większą płynność. Szczerze, to nie liczę na jakieś inne ekstra dodatki. Pamiętajcie jednak, że wydawca Devolver Digital nie potwierdził wypuszczenia tych gier na PlayStation 5. Póki co, traktujcie zatem te informacje jako nieoficjalne.

Warto jeszcze wspomnieć, że obie odsłony mogą się pochwalić przytłaczająco pozytywnymi opiniami na Steam. Jest więc na co czekać!