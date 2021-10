Promocje dnia – telewizor do konsoli Sony za 4499 zł, Horizon Zero Dawn na PS4/PS5 za 39 zł i przeceniona mysz Logitech G502 Hero

Dziś mamy dla Was trochę różnego sprzętu, a także promocję na świetnie przyjęte Horizon Zero Dawn. Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi ofertami dzisiejszego dnia.

Tańsza myszka od Logitech powinna usatysfakcjonować graczy „pecetowych”, a telewizor od Sony wydaje się wręcz idealny pod konsolę.

Telewizor do konsoli Sony

Telewizor z przekątną 55 cali, HDMI 2.1 oraz odświeżaniem ekranu z częstotliwością 120 Hz wydaje się jako sprzęt godny, aby móc wyświetlać nasze gry z różnych konsol – zarówno od Microsoftu, jak i Sony. W promocji kosztuje 4499 zł.

Horizon Zero Dawn za 39 zł

Nie ma się co oszukiwać – Horizon okazało się hitem. Gra zyskała specjalne miejsce graczy zarówno „pecetowych”, jak i tych z PlayStation. Dziś w wersji „Edycja Kompletna” za 39 zł na PS4/PS5.

Mysz gamingowa dla wymagających

Logitech G502 Hero wydaje się świetnym sprzętem szczególnie dla graczy. „Gryzoń” oferuje podświetlenie RGB, ustawianie profili gier, DPI od 200 do 25 600 i zestaw obciążników pozwalający na zmianę rozkładu ciężaru myszy.

To nie wszystko – poniżej znajdziecie więcej ciekawych ofert na gry, akcesoria dla graczy czy laptopty: