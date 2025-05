Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko w Hogwarts Legacy, to pora na niespodziankę. Tryb pierwszoosobowy stworzony przez fana nie tylko odświeża grę, ale sprawia, że wygląda jak zupełnie nowa przygoda.

Ciekawy mod do Hogwarts Legacy. To tryb FPP

Choć decyzja o anulowaniu dodatków do Hogwarts Legacy była dla wielu jak rzucone zaklęcie Avada Kedavra w serce, fani nie poddają się tak łatwo. PC-towa scena modderska właśnie zrobiła coś wyjątkowego – i to zupełnie za darmo. Gotowi na zupełną zmianę w perspektywie rozgrywki? Teraz to możliwe.

Wszystko za sprawą użytkownika Sh4ii z platformy CurseForge, który stworzył mod o nazwie „First Person”. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala on przełączyć grę z klasycznego widoku TPP na widok z oczu bohatera. To może brzmieć jak drobna zmiana, ale efekt jest zaskakujący. Nagle Hogwart staje się bardziej klaustrofobiczny, a każde zaklęcie — bardziej osobiste. Nawet eksploracja Zakazanego Lasu zyskuje zupełnie nowy wymiar… i poziom przerażenia, zwłaszcza jeśli nie przepadasz za pająkami.

Obsługa jest banalnie prosta: wystarczy nacisnąć F5 by wejść do menu ustawień, a następnie V, by zmienić widok. I gotowe – jesteś w środku akcji.

Mod pobierzecie z poniższej strony:

W czasach, gdy oficjalne aktualizacje są rzadkością, to właśnie fani tchnęli nowe życie w grę. Hogwarts Legacy było najlepiej sprzedającą się nową grą 2023 roku, a mimo to Warner Bros. zrezygnowało z planów na edycję reżyserską i dodatki fabularne. Trudno nie odnieść wrażenia, że porzucono coś, co miało jeszcze ogromny potencjał.

Źródło: gamingbible.com