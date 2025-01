Oficjalne wsparcie modów dla Hogwarts Legacy. “Wzbogaćcie” grę po swojemu

Jeden z największych hitów ostatnich lat sprzedaje się cały czas tak dobrze, że “dwójka” już powstaje. Zanim jednak się doczekamy jakichkolwiek konkretów, warto przyjrzeć się temu, co twórcy dorzucają do “jedynki”. A nie jest to byle co, bo mówimy o oficjalnej implementacji modów!

Hogwarts Legacy z modami (na PC)!

Avalanche Software poinformowało, że już 30 stycznia 2025 roku gracze na PC (posiadacze kopii na Steam lub Epic Games Store) będą mogli w pełni rozkoszować się implementacją modów do Hogwarts Legacy. Oczywiście tytuł od premiery otrzymuje sporo różnych modyfikacji od fanów, w tym te zmieniające kompletnie rozgrywkę, jak i po prostu podmieniające tekstury. Wydawca najwyraźniej zrozumiał, że to jedna z tych rzeczy, które gracze uwielbiają, a społeczność moderska jest na tyle duża, że po prostu wypada ją docenić.

Jednocześnie Warner Bros. nie idzie drogą Bethesdy i nie chce wymagać od graczy płacenia za mody, które de facto powinny być – i są – za darmo. Dlatego też jedynym wymogiem stanie się powiązania swojego konta Steam lub EGS z Warner Bros. i tyle. Nowa aktualizacja pozwoli graczom zarządzać i wybierać modyfikacje bezpośrednio z poziomu menu głównego.

To spora pomoc dla wielu graczy, bo nie będzie trzeba ich instalować ręcznie czy specjalnie wyszukiwać w internecie lub też bać się o to, że coś się zepsuje. Za zarządzanie tą warstwą produkcji odpowiadać ma jedna z największych platform tego typu, CurseForge.

W ten sposób wszyscy będziecie mogli latać na Shreku, skakać po mapie niczym Spider-Man, a także i dodawać do swojej gry mnóstwo nowych elementów kosmetycznych. Tak, pojawią się również mody wpływające na balans rozgrywki czy takie, które gwarantują nową zawartość.

Źródło: mp1st