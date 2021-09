Hitman 3 wkrótce dostanie nową, zupełnie darmową misję na znanej już fanom mapie Colorado. Etap będzie można odebrać od 7 października. Co więcej, nie musimy posiadać pełnej wersji gry.

IO Interactive oficjalnie skończyło nową trylogię Hitmana i zapewne minie parę lat, nim ponownie ujrzymy łysego Agenta 47. Przez ten czas deweloperzy są i tak mocno zajęci – pracują nad grą z Jamesem Bondem. Ponadto przecieki wskazują również na Project Dragon, czyli tajemnicze RPG ze smokami w rolach głównych.

Hitman 3 Colorado dostępne za darmo

Twórcy nie przestają wspierać swojej flagowej serii. Hitman 3 regularnie dostaje nowe sezony, a już od 7 października każdy będzie mógł za darmo zagrać na znanej już mapie Colorado z Hitmana wydanego w 2016 roku. Twórcy przenieśli do trzeciej części mapę z „jedynki”. Co więcej, do jej odpalenia wcale nie będzie potrzebna pełna wersja produkcji.

Aby uruchomić Colorado w Hitman 3, wystarczy nam darmowy pakiet startowy dostępny na EGS, a także konsolach Sony i Microsoftu. Znajdziecie go pod tymi linkami:

Posiadacze pełnej wersji Hitmana 3 będą mogli zagrać na mapie w dniach 7-17 października.