Hideo Kojima ma problem ze swoją nową grą. „Przerabiam projekt i scenariusz”

Hideo Kojima potwierdził, że przygotowywał nowy projekt, ale musi wprowadzić sporo zmian i właściwie całkowicie go przerobić. Powodem są zmiany w życiu i otoczeniu Japończyka.

Nieogłoszona gra miała być w nieokreślonym stadium produkcji od zeszłego roku. Kojima czuje, że jeśli nie zmieni swojego projektu, nie spełni on jego oczekiwań.

Przerabiam projekt i scenariusz, który napisałem prawie rok temu. Sytuacja na świecie, moje otoczenie, emocje sprzed roku są teraz zupełnie inne, więc nie mogę umieścić siebie w tym samym świecie, o którym wtedy myślałem. Muszę przenieść go do teraźniejszości. Jeśli tego nie zrobię, nie stanie się on „żywy”. – napisał Hideo Kojima na Twitterze

Nie musi to oznaczać, że wspomniany projekt Kojimy jest tym, który ujrzymy najszybciej. Bardzo możliwe, że Japończyk w międzyczasie przygotowywał inną grę, a ta powstająca od roku jest zaplanowana na kolejne lata. Co więcej, Kojima Productions miało negocjować z Microsoftem, choć do teraz nie wiemy, czy cokolwiek z tego wyszło. Plotki mówiły też, że Kojima tworzył grę ekskluzywną na Google Stadia, jednak anulowano ją.

O najbliższym projekcie KojiPro wiadomo tyle, co nic. Zespół słynnego dewelopera milczy, a jego najnowszą produkcją pozostaje Death Stranding Director’s Cut. Na ten moment nie wiemy, kiedy można spodziewać się konkretów odnośnie kolejnej gry studia.