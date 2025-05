Hideo Kojima mówi o premierze kolejnej gry na PS6. Lepiej nie czekajcie

Znany twórca Metal Gear Solid ujawnił, że kolejny jego projekt to gra z gatunku szpiegowskiego thrillera. Physint ma łączyć intrygi wywiadowcze z futurystycznymi technologiami. W wywiadzie dla Le Film Francais Kojima przyznał, że na ukończenie Physint potrzebuje co najmniej pięciu, a maksymalnie sześciu lat. Oznacza to, że premiera najpewniej nastąpi dopiero w drugiej połowie dekady. Twórca tłumaczy, że chce połączyć rozbudowaną fabułę z nowatorskimi rozwiązaniami gameplayowymi, co wymaga czasu i dopracowania każdego detalu.

Fizyczny wywiad i technologiczne smaczki

Według zapowiedzi to najbardziej ambitny tytuł w dorobku dewelopera. Pięcio–sześcioletni harmonogram pozwoli na zaimplementowanie zaawansowanych systemów i przetestowanie wszystkich elementów. Dzięki temu każda misja doczeka się solidnej oprawy scenicznej oraz interaktywnych sekwencji ukazujących tajne operacje.

Choć Kojima nie zdradził jeszcze szczegółów fabuły ani mechanik, fani mogą liczyć na charakterystyczne dla niego wielowątkowe wątki i barwne postacie. Projekt Physint wpasowuje się w trend kinowego podejścia do gier, co w sumie nie dziwi, bo Kojima uwielbia opowiadać filmowe historie za pomocą gier wideo.

Prace nad grą rozpoczęły się niedawno, a studio systematycznie rekrutuje nowych specjalistów. Zapowiedziany czas produkcji daje sygnał, że deweloper zamierza wprowadzić sporo innowacji i nie zadowoli się tylko kolejnym tytułem szpiegowskim. Taka strategia może zapowiadać poważny wpływ Physint na branżę gier. No i zawsze po drodze dostaniemy Death Stranding 2.

Źródło: VGC