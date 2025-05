Oficjalne wymagania sprzętowe Hell is Us. Demo już niedługo

Rogue Factor ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe nadchodzącej gry Hell is Us. Niedługo pojawi się także wersja demonstracyjna.

Jeżeli należycie do graczy, którzy niecierpliwie wyczekują premiery nadchodzącej gry Hell is Us, mamy dla Was dobrą wiadomość. Choć do debiutu pozostało jeszcze kilka miesięcy, przedstawiciele studia Rogue Factor ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji pecetowej. Równocześnie niedługo pojawi się wersja demonstracyjna produkcji. Wszystkie najważniejsze informacje możecie oczywiście znaleźć poniżej.

Wymagania sprzętowe gry Hell is Us i wersja demonstracyjna

Zacznijmy może od tego, kiedy będzie można sprawdzić tytuł. Zgodnie z informacjami od deweloperów, wersja demonstracyjna pojawi się na platformie Steam już 2 czerwca, zaś czas na sprawdzenie gry będziemy mieć do 16 czerwca. Niestety, takowej szansy nie otrzymają użytkownicy konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Brak wersji demo na tych sprzętach twórcy tłumaczą technicznymi ograniczeniami.

Wersja demonstracyjna zaprezentuje nam sam początek gry, który ma pozwolić zapoznać się z tytułem, a także z podstawowymi mechanikami rozgrywki. Gracze będą mogli też przetestować trzy różne poziomy trudności. Otrzymamy również dostęp do licznych opcji personalizacji. Warto zaznaczyć, że demo zostanie udostępnione wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Pełna wersja zaoferuje polską lokalizację.

Hell is Us zadebiutuje na rynku 4 września 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Minimalne wymagania sprzętowe

system operacyjny : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) procesor : Intel Core i7-7700K lub AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i7-7700K lub AMD Ryzen 3 3300X karta graficzna : GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM) lub Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)

: GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM) lub Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM) pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB miejsce na dysku : 30 GB (SSD)

: 30 GB (SSD) DirectX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe

system operacyjny : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) procesor : Intel Core i7-11700K lub AMD Ryzen 5 7600

: Intel Core i7-11700K lub AMD Ryzen 5 7600 karta graficzna : GeForce RTX 2080 Ti (11 GB VRAM) lub Radeon RX 6750 XT (12 GB VRAM)

: GeForce RTX 2080 Ti (11 GB VRAM) lub Radeon RX 6750 XT (12 GB VRAM) pamięć RAM : 32 GB

: 32 GB miejsce na dysku : 30 GB (SSD)

: 30 GB (SSD) DirectX: wersja 12

Źródło: GameRant