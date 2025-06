Hell is Us do sprawdzenia za darmo na Steam. Gra twórcy Deus Ex: Human Revolution

Dziwna gra akcji od twórcy “nowszych” odsłon Deus Ex do sprawdzenia za darmo. Demo Hell is Us już dostępne na Steam, ale tylko na chwilę.

Dzięki Steam można za darmo sprawdzić demo nowej gry od autora nowszych części Deus Ex! Gracze mają jednak niewiele czasu, bo dostęp będzie aktywny tylko do 16 czerwca.

Hell is Us do sprawdzenia za darmo

Hell is Us to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem, stawiająca na eksplorację i nietypowe podejście do rozgrywki. Gracze wcielają się w człowieka powracającego do ojczyzny pogrążonej w wojnie domowej, by zmierzyć się z tajemniczą katastrofą. Demo dostępne na Steam pozwala na przetestowanie tej osobliwej wizji przez ograniczony czas. To pierwsza okazja, by samodzielnie sprawdzić fragment rozgrywki i klimat tytułu.

Produkcja tworzona przez studio Rogue Factor i wydawana przez Nacon stawia na unikalny styl. Gra zawiera zarówno realistyczne, jak i surrealistyczne elementy. Gracze muszą stawić czoła nie tylko wojnie, ale i nadnaturalnym bytom pojawiającym się po tajemniczej katastrofie. Twórcy zapowiadają, że w grze nie znajdziemy znanych z innych gier mechanik prowadzących gracza za rękę. Zamiast klasycznego systemu znaczników, mapa czy dziennika zadań, postawiono na wolną eksplorację i osobiste odkrywanie świata.

Jest to tytuł dla tych, którzy chcą czegoś innego niż standardowe gry akcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o atmosferę, oprawę wizualną czy podejście do projektowania świata, gra zrywa z utartymi schematami. Steam Next Fest to idealna okazja, by bez żadnych kosztów przekonać się, czy taka wizja do nas przemawia. Sprawdźcie też wymagania sprzętowe gry!

Źródło: Steam