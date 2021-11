Kolejny Harry Potter z oryginalną obsadą – o tym marzy reżyser pierwszych części

Przygody Harry’ego Pottera to z pewnością jedna z najpopularniejszych serii filmowych wszechczasów. Reżyser Chris Columbus marzy, aby zekranizować sztukę Harry Potter i Przeklęte Dziecko.

Oryginalna obsada + ekranizacja popularnej sztuki teatralnej + reżyser pierwszych części = przepis na sukces?

Reżyser Chris Columbus, znany z takich hitów jak Kevin sam w domu czy pierwsze dwie części filmów z cyklu HP, rozmawiał niedawno z magazynem Variety z okazji 20. rocznicy wydania filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Przyznał on, że ma jeszcze jedno marzenie, które chciałby spełnić.

Uznał, że chciałby przenieść na wielki ekran sztukę Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Jest to westendowe dzieło napisane przez Jacka Thorne na podstawie historii J.K. Rowling. Jej akcja ma miejsce około 19 lat po wydarzeniach z ostatniej książki z serii i tym razem głównymi bohaterami zostały dzieci Harry’ego Pottera oraz Draco Malfoya.

Columbus podkreśla, że chciałby, aby do filmu powróciła oryginalna obsada – Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint. Wszyscy mają w okolicach 30stki, więc wydają się idealnie „wyrośnięci” do tych ról.

Bardzo chciałbym wyreżyserować „Przeklęte dziecko”. To świetna sztuka, a dzieciaki są właściwie w odpowiednim wieku, by zagrać te role. To taka moja mała fantazja.

Chris Columbus w rozmowie z Variety