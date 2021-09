Handcop – powstaje gra o małej dłoni policjanta z wielką spluwą

Twórca pomysłu na abstrakcyjną wręcz grę nie ukrywa, że inspiruje się wielkimi. W Handcop znajdziemy elementy z Max’a Payne’a, Hotline Miami, a nawet Superhot.

W Handcop pokierujemy samoświadomą dłonią-detektywem, która potrafi korzystać z nie-aż-tak małych broni. Materiały koncepcyjne nie tylko pokazują osobliwy pomysł, ale potwierdzają, że samodzielny deweloper zna się na rzeczy.

Jeff Ramos jest niezależnym producentem, który pracował już m.in. przy Surgeon Simulator 2. Nie ma więc chyba drugiej osoby, która mogłaby tak świetnie zaanimować poszczególne części ciała ludzi. Pomysł na Handcop pojawił się jednak nieoczekiwanie – w trakcie gry w papierową piłkę nożną, gdy na ekranie telewizora pojawiła się reklama z dłonią z Rodzinki Addamsów.

Handcop, czyli pierwszy na świecie „Fist Person Shooter”

Krótki fragment animacji przeuroczej dłoni w stroju policjanta z olbrzymią giwerą zdziałał w internecie cuda. Gracze od razu prosili, aby zrobić z tego grę. W końcu w postaci wymierzającego sprawiedliwość Michaela McWrista drzemie olbrzymi potencjał.

Tylko, że gra powstaje już od roku. Nazywa się Handcop i łączyć ma w sobie elementy narracji z Max’a Payne’a, taktycznej rozwałki rodem z Superhot i punktowego systemu nagradzania z Hotline Miami. Całość okraszona ma zostać charakterystycznym humorem „buddy cop movies” z lat 80.

Ale to nie wszystko. McWrist będzie potrafił korzystać ze swoich niewielkich wymiarów aby zakradać się do przeciwników. My będziemy mogli rzucać w nich bronią, strzelać, a nawet wdać się w walkę wręcz. Jednak jeden nabój gwarantuje nam koniec zabawy, więc gracz musi także myśleć nieco taktycznie. Do tego wszystko pojawiają się „boosty” w postaci specjalnych pierścieni zakładanych na palce głównego bohatera.

Nie wiemy kiedy Handcop może ujrzeć światło dzienne. Na ten moment samotny deweloper szuka kolejnych rąk do pracy (ha!) i wzbudza zainteresowanie gamingowej społeczności.