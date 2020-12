Hades otrzymał cross-save na Nintendo Switch i PC. Jak z niego skorzystać?

Fenomenalny Hades otrzymał funkcję cross-save pomiędzy PC i Nintendo Switch. Deweloperzy umożliwiają graczom szybkie przełączenie się między platformami.

Najnowsze dzieło Supergiant Games to bez wątpienia produkcja wybitna, która zgarnęła masę nagród i zdobyła serca graczy oraz recenzentów (w tym nasze) co zagwarantowało jej z miejsca status jednej z najlepszych gier tego roku.

Hades dostępny jest na wielu platformach, w tym hybrydowej konsoli Nintendo i PC, jednak część graczy chciałaby jakoś połączyć rozgrywkę w domowym zaciszu z zabawą w podróży. Supergiant wyszli graczom naprzeciw i udostępnili cross-save pomiędzy PC i Nintendo Switch.

Opcja ta będzie szczególnie wygodna dla posiadaczy konsoli Switch Lite, którzy nie mają możliwości podłączenia sprzętu pod telewizor lub monitor. Mogą oni nabyć wersje na Switcha i PC i dzielić postęp pomiędzy dużym i małym ekranem.

Korzystanie z funkcji cross-save jest bardzo proste. Wystarczy udać się do menu gry, podłączyć swoje konto Steam lub Epic Games do konsoli, a następnie wyjść z gry. Nasze zapisy powinny przenieść się wówczas na drugą platformę.

Nie każdy pokusi się o zakup dwóch kopii tej samej produkcji, jednak jeśli ktoś wyjątkowo mocno wkręcił się w przemierzanie świata umarłych, to być może jest to gra warta świeczki. Dostęp do tych samych zapisów na dwóch skrajnie różnych platformach to jednak spora wygoda.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.