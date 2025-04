Guild Wars Trilogy na Steam w rekordowo niskiej cenie

Jeżeli należycie do fanów kultowej serii Guild Wars, mamy dla Was znakomitą wiadomość. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam możecie obecnie zgarnąć GW Trilogy w rekordowo niższej cenie. Tak tanio jeszcze w historii nie było, gdyż cena pakietu spadła aż o 80 procent. Należy jednak pamiętać, że jest to oferta ograniczona czasowo, dlatego pośpieszyć się z zakupem! Poniżej najważniejsze informacje.

Guild Wars Trilogy. Rekordowo niska cena na Steam

Jak zapewne niektórzy z Was doskonale wiedzą, Guild Wars obchodzi swoje 20-lecie. ArenaNet oczywiście świętuje, czego efektem jest chociażby wspomniana promocja. Tym samym zainteresowani mogą aktualnie nabyć ten pakiet Guild Wars w cenie 21,59 złotych – czas na to macie do 29 kwietnia bieżącego roku.

Pakiet obejmuje praktycznie całą zawartość, jaka jest dostępna w grze Guild Wars. Mowa tutaj o rozszerzeniach Factions oraz Nightfall. Aby doświadczyć absolutnie wszystkiego, możecie zakupić dodatkowo Eye of the North, które także zostało przecenione i aktualnie jest wydatkiem naprawdę niewielkim.

Oprócz tego na oficjalnej stronie Guild Wars 2 znajdziemy dostępne do zakupu Guild Wars: The 20th Anniversary Masterpiece Collection, które zapewnia dostęp zarówno do Factions, Nightfall, jak i do Eye of the North. Ten zestaw znajdziemy jednak tylko na stronie.

Źródło: GG Deals