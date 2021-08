Gra Guardians of the Galaxy na nowym materiale. Poznajcie Lady Hellbender

W sieci pojawił się świeżutki materiał z gry Guardians of the Galaxy od Eidos Montreal. Twórcy udostępnili krótki fragment historii.

Na tegorocznym E3 było nam dane ujrzeć zapowiedź nowej adaptacji Strażników Galaktyki. Za grę odpowiada studio Eidos Montreal, które możecie kojarzyć z produkcji dwóch najnowszych odsłon Deus Ex.

Nowy tytuł zespołu wygląda nieźle, choć może kojarzyć się niektórym z niezbyt udanym Marvel’s Avengers. Niemniej twórcy zapewniają, że nie wprowadzą do gry mikropłatności i elementów live service, więc chyba nie mamy się o co martwić.

Na kanale firmy NVIDIA opublikowano właśnie nowy materiał z Guardians of the Galaxy. Niestety, nie zobaczymy na nim zbyt wiele ujęć z samej rozgrywki. Udostępniono cutscenkę, w której Strażnicy Galaktyki poznają pewną postać, a mianowicie Lady Hellbender. Zobaczcie sami.

Trzeba przyznać, że gra wygląda całkiem nieźle. Duże wrażenie mogą robić animacje twarzy, a całkiem dobrze wygląda również oświetlenie. Może nie jest to najładniejsza gra na rynku, ale prezentuje się przyzwoicie. Oby rozgrywka także nie pozostawiała wiele do życzenia. Guardians of the Galaxy to mimo wszystko marka, która zasługuje na dobre gry.