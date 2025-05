Nowy trailer GTA VI zrobiony przez fana. Gracze zachwyceni

Fani GTA VI wciąż analizują każdy kadr z drugiego oficjalnego zwiastuna, ale zupełnie niespodziewanie na świeczniku znów znalazł się pierwszy trailer z grudnia 2023 roku. Powód? Niesamowita fanowska przeróbka w klimacie LEGO, którą stworzył… 17-latek. I zrobił to ręcznie, bez sztucznej inteligencji.

Ten trailer GTA VI to dzieło 17-latka. Wygląda genialnie!

Twórca posługujący się nickiem Tivan opublikował swoją wersję zwiastuna na Reddicie – to pełna rekonstrukcja pierwszego trailera GTA VI w stylu LEGO, wykonana w programie Blender. Całość zajęła mu około trzech miesięcy pracy, niemal całkowicie samodzielnie. „Nie dostał wiele uwagi, gdy wrzuciłem go pierwszy raz, ale uważam, że zasługuje na drugą szansę. Chętnie poznam wasze opinie” – napisał w poście na r/GTA6. Społeczność szybko podchwyciła temat. Fani, którzy widzieli już wszystko, nie kryli zachwytu.

Zobacz też: Mindseye to wielka klapa? Niepokojące wieści przed premierą

W zalewie treści generowanych przez AI ta animacja robi wrażenie szczerością i kunsztem. To nie bezduszne odwzorowanie – to projekt, w którym czuć rękę twórcy. „Z takim talentem mógłbyś na tym zarabiać”, pisze jeden z komentujących. Inny dodaje: „To naprawdę wygląda jak LEGO, nie jak ten sztuczny klon generowany przez algorytm.” Porównania do innego viralowego „AI LEGO trailera 2” tylko podkreślają klasę projektu Tivana. Jego film nie tylko wygląda świetnie – ma duszę.

Zapytany, czy planuje również wersję LEGO dla drugiego zwiastuna, Tivan odpowiedział z uśmiechem: „Mmm, może.” Fani już nie mają wątpliwości – chcą więcej.

Źródło: gamingbible.com