Chcesz pograć w GTA V w ramach Xbox Game Pass? Lepiej się pospiesz

Jeśli chcecie sprawdzić GTA V w ramach Xbox Game Pass, macie ostatnie chwile. Microsoft wskazuje, że gra wkrótce zniknie z oferty tej usługi.

Biblioteka Xbox Game Pass stale rośnie i przybiera już imponujące rozmiary. Naturalną koleją rzeczy jest jednak, że pewne gry muszą ustąpić miejsca swoim świeższym konkurentom. Właśnie dlatego z usługi co jakiś czas znikają nawet te najpopularniejsze tytuły.

Tym razem z Game Passa na konsole zniknie jednak wielki hit. Strona Microsoftu wskazuje, że z usługi w najbliższym czasie wyparuje GTA V. Dodatkowo musimy pożegnać się z It Lurks Below, The Touryst i UnderMine. Subskrybenci usługi nie zagrają więc za jej pośrednictwem w kilka bardzo dobrych gier.

Niestety, Microsoft jeszcze nie potwierdził, kiedy dokładnie powyższe gry zostaną usunięte z Game Passa. Najpewniej nastąpi to w ciągu tygodnia lub dwóch tygodni. Zwykle szczegółowe terminy są ujawniane w momencie publikacji specjalnego wpisu na blogu Xbox. Zapewne podobnie będzie i tym razem.

No i przy okazji nie ma też co martwić się na zapas. Przypomnę w tym miejscu, że GTA V już raz zniknęło z Game Passa, ale dłuższą chwilę później ponownie w nim zagościło. Niewykluczone, że i tym razem powróci po paru tygodniach lub miesiącach. Wszystko stanie się jasne za jakiś czas.