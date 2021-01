GTA V. Aktor grający Micheala leży w szpitalu z powodu koronawirusa

Aktor grający Micheala w GTA V, leży w szpitalu z powodu koronawirusa.

Ned Luke to amerykański aktor filmowy, telewizyjny i głosowy. Podkładał głos pod bohatera GTA V– Michaela De Santa. Liczący 63 lata mężczyzna zamieścił wpis na Instagramie, gdzie wzywa do tego aby nie bagatelizować COVID-19. Samemu Nedowi przyszło się mierzyć z wirusem. Na swoim Instagramie pisze, że to gówno jest prawdziwe. Zapewnia, że chociaż obecnie nie czuje się najlepiej, to wróci silny. Dziękuje przy tym osobom (lekarzom, pielęgniarkom), które na pierwszej linii frontu walcząc z pandemią. Prosi o to by je wspierać.

Michael De Santa to jeden z trzech główny protagonistów w grze Grand Theft Auto V (obok Franklina i Trevora). De Santa to narcyz, któremu ciężko przyznać się do swoich błędów. Być może dlatego tak ciężko jest dogadać mu się z rodziną. Jego syn to narkoman i hedonista, córka związana jest z branżą porno, a żona zdradza go z instruktorem tenisa ziemnego. Po wielu latach przerwy w zawodzie, Micheal postanawia wrócić na drogę występku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.