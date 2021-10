GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ocenzurowane? Fani analizują zwiastun

Niedawno pokazano zwiastun odnowionego GTA: The Trilogy. Uwagę fanów zwrócił jeden szczegół: koszulka Phila Cassidy’ego.

Po serii pogłosek, przecieków i domysłów Rockstar w końcu zapowiedziało odświeżoną Trylogię GTA. Niedawno doczekaliśmy się też zwiastuna, który pokazuje tytuły w nowej wersji. Filmik dla przypomnienia pokazujemy poniżej. Fani serii dopatrzyli się ciekawego szczegółu na nagraniu.

Okazało się, że że Phil Cassidy, który w oryginałach nosił koszulkę z flagą Konfederacji, na wideo prezentującym Edycję Ostateczną ma na ubraniu logo z czaszką. Bohatera w nowym t-shircie widać dosłownie przez chwilę (0:34). Niektórzy uważają, że symbol, który kojarzony jest dziś z rasizmem, został usunięty jedynie z trailera i wróci na koszulkę bohatera w grach.

Jak będzie, przekonamy się już niebawem. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutuje bowiem 11 listopada. W tytuły pogramy na pecetach (poprzez Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xboksie One, Series X/S i Switchu. Data ta dotyczy jednak jedynie wersji cyfrowej gier. Na wydania pudełkowe przyjdzie fanom GTA poczekać do grudnia.

