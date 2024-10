GTA i Mafia w jednym. Nadchodzi nowa gra AAA, tak będzie wyglądała

Christofer Sundberg, współzałożyciel Avalanche i kluczowy twórca Just Cause ujawnił swoją nową grę. Wygląda jak dziecko GTA IV i serii Mafia.

Sundberg po odejściu z utworzonego przez siebie studia znów postawił na swoim i otworzył Liquid Swords. Teraz ambicjami deweloperów jest wydanie nowej gry AAA, która ma w zamiarach konkurować z tak wielkimi markami jak GTA i Mafia. A przynajmniej na to wskazują przedstawione przez designera screeny, które z pewnością zapowiadają piękną i klimatyczną przygodę. No, a przynajmniej jeśli mamy opierać się tylko na tym, co widać na obrazkach.

Te niestety są jedynym szczegółem, jakim w tym momencie dysponujemy. Deweloper nie przekazał żadnych informacji, nie ujawnił tytułu gry ani nawet tego, czym tak naprawdę ma być. Wiemy, że faktycznie chodzi o projekt rzucający rękawicę serii Mafia i Grand Theft Auto, co akurat brzmi niezwykle ambitnie.

Warto dodać, że obydwie marki mają otrzymać kolejne części już w 2025 roku. Każdy chyba wie, że wielkimi krokami nadchodzi GTA VI, a fani Mafii mogą czekać na Mafia: The Old Country, czyli kolejnej odsłonie będącej prequelem marki osadzonej na Sycili. Zapowiada się nieźle, ale być może pierwsza, debiutancka gra Liquid Swords okaże się kolejnym udanym konkurentem gier akcji w otwartym świecie? Sam jednak nie oczekiwałbym rychłej premiery. Istnieje szansa, że projekt powstaje na następną generację, choć przedstawione screeny ukazują dość zaawansowany etap prac.

Nie da się ukryć, że w gatunku sandboxów w klimacie GTA od lat panuje posucha. Tak naprawdę gracze dostali głównie reboot Saint’s Row, który okazał się koszmarkiem. Oby udało się z nieujawnionym jeszcze oficjalnie tytułem Sundberga. W końcu marka Just Cause to bardzo udane, choć zdecydowanie nie aż tak ambitne, produkcje.

Źródło: DSOGaming