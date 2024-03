Gry za darmo na Steam. Pobierz 3 nowe premiery i zatrzymaj na zawsze

Każdy posiadacz komputera PC może “wbijać” na platformę Valve, gdzie czekają aż trzy świeżutkie gry za darmo na Steam. Co ciekawe, to małe premiery marca, które są pozytywnie oceniane.

Lubicie odbierać gry za darmo na Steam? A kto nie lubi, dlatego co chwilę podsyłamy Wam nowe znaleziska. Dzisiaj do grona darmoszek w swojej bibliotece polecamy dołączyć trzy gry od twórców niezależnych, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z gamingiem. Ale od razu zaznaczę, że startują nieźle i każda z wymienionych poniżej bezpłatnych gier jest oceniana pozytywnie, lub bardzo pozytywnie.

Nowe gry za darmo na Steam w marcu

Warto wspomnieć na początek, że omawiane darmowe gry należą do programu New Employee Training Project. To tutaj deweloperzy, którzy dopiero “zaczynają z grami” mogą umieszczać swoje tytuły, a my możemy je pobierać nie wydając ani złotówki. Chodzi po prostu o informacje zwrotne, które pozwolą twórcom udoskonalić swój warsztat. Jednak bez obaw, że zaraz pobierzemy gnioty nie nadające się do niczego. Jest wręcz przeciwnie. Oto linki i krótki opis każdego z tytułów:

BOOMEROAD to prosta przygodowa gra akcji, w której ślizgamy się po specjalnych torach, szukając zaginionych artefaktów w starożytnej ruinie. Całość unosi się w niebiosach, a my wyposażeni w bumerang wybieramy dowolne trasy, by dotrzeć do celu. Oczywiście są “przeszkadzajki”, więc nie jest to niedzielna wycieczka.

DORONKO WANKO to natomiast gra akcji z ciekawym pomyłem, w której wcielamy się w uroczego pieska. Ale naszym zadaniem jest brudzenie, wywracanie, wariowanie i ogólna destrukcja. Niszczymy zatem dom naszego właściciela i jesteśmy “bardzo niedobrym pieskiem”. No, ale za to ładnym i uroczym, więc może ujdzie nam na sucho?

Na koniec możemy pobrać za darmo na Steam grę NOTTOLOT. To również gra akcji, tyle że polegająca na hakowaniu robotów. Główny bohater, Rolly, wykorzystuje swoją zdolność hakowania, aby przejmować kontrolę nad wrogami i ostatecznie uciec z fabryki produkującej maszyny. Będziemy latać, wspinać się po różnych konstrukcjach czy też toczyć jako wielka blaszana piłka. Zerknijcie na zwiastun, a zobaczycie o co konkretnie chodzi.

