Oferty dnia na Steam. Roguelike, symulator kolonii i nie tylko

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji gier Steam są już dostępne nowe oferty dnia. Ponownie mamy do czynienia z przeceną sześciu różnych tytułów, więc powinniście znaleźć coś dla siebie. Najwyższy rabat sięga 66%, zaś najniższy wynosi 20%. W zestawieniu znajdziemy m.in. grę Heretical, czyli action-RPG w stylu roguelite, a także Ziggurat 2, czyli kontynuację ciepło przyjętego shootera.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Warto spojrzeć na wspomniane Heretical. Jak już zostało wspomniane, jest to action-RPG w stylu roguelite z elementami soulslike. Co to zaś oznacza w praktyce? Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z grą dość wymagającą, w której umieranie jest częścią progresji. Trzeba zarazem zaznaczyć, iż produkcja znajduje się aktualnie we wczesnym dostępie; deweloperzy mają wobec niej ambitne plany.

Ziggurat 2 to z kolei dynamiczny shooter, również w stylu roguelite, zawierający także elementy RPG. Wcielamy się w jednego z członków niezwykle potężnego zakonu magicznego, którego celem jest ochrona ludzkości przed wszelkim złem. Naszym zadaniem jest oczyścić z niego tytułowy Ziggurat.

Jeżeli natomiast szukacie czegoś stricte do relaksu, polecamy A Tiny Sticker Tale. To urocza przygodówka o zmienianiu świata za pomocą tytułowych naklejek. Jest to równocześnie idealna propozycja dla graczy zabieganych, ponieważ przejście gry powinno Wam zająć około dwóch godzin.

Źródło: Steam