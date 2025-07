Fantastyczna paczka grozy do odebrania za darmo. Ograniczona czasowo oferta

Jeśli masz ochotę na coś dziwnego, klimatycznego i totalnie niezależnego, warto rzucić okiem na trzy darmowe tytuły, które właśnie trafiły na promocję na itch.io. Każdy z nich serwuje inny rodzaj niepokoju – od miejskiej grozy, przez klasyczne survival horrorowe klimaty, aż po duszną atmosferę dziecięcego mieszkania nawiedzanego przez coś, co… skacze.

3 gry za darmo dla fanów retro-grozy

Na pierwszy ogień idzie Storefront od Grantrimi. To krótka, narracyjna gra o małym sklepiku, który nie podąża za rzeczywistością. Wracasz tam co noc, wykonując drobne przysługi dla milczącego staruszka za ladą. Z czasem świat wokół zaczyna się kruszyć, a ty nie wiesz już, co jest snem, a co wspomnieniem. Gra nie epatuje jumpscare’ami, ale raczej powolnym, psychologicznym rozkładem. Dla fanów lęku egzystencjalnego – pozycja obowiązkowa.

Drugi tytuł to Don’t Stop in Red Wood od Noxus Game Studio. Mamy tu klasyczny, surowy survival horror w stylu ery PS1, z ciężkim sterowaniem i klimatem rodem z Silent Hill. Las Red Wood kryje sekret, a ty, jako bohater, musisz odkryć, czy legenda o łowcy powróciła do życia. Klimat? Gęsty. Grafika? Stylizowana. A wersja na Steam już w drodze!

Na koniec zostaje The Hop Hop od Redcap Games. To gra o dziecięcym strachu i tym, co czai się za drzwiami, gdy mama śpi. Hop Hop reaguje na dźwięk i światło, więc musisz być cicho, ukrywać się w ciemnościach i próbować przeprowadzić rytuał, który odeśle to coś z powrotem tam, skąd przyszło. Brzmi niegroźnie? Poczekaj, aż usłyszysz pierwsze skoki.

Każdy z tych tytułów oferuje coś unikalnego i nie kosztuje cię ani złotówki. Wystarczy trochę wolnego czasu, słuchawki na uszy i gotowość, by zanurzyć się w świat niepokoju.

Źródło: Itch.io