Groza rodem z PSX. 3 wyjątkowe pozycje do zdobycia tylko teraz za darmo

Trzy nowe gry za darmo do zdobycia na itch.io. Horrory w stylu PSX już dostępne do pobrania. Oldschoolowe klimaty i brutalni mordercy czekają.

Jeśli masz sentyment do epoki pierwszego PlayStation i lubisz pixelowe horrory w stylu Silent Hilla czy Resident Evil, to teraz masz idealną okazję, by przypomnieć sobie, jak to było bać się przy 20 klatkach na sekundę. Na itch.io pojawiły się trzy darmowe gry od Rubber Ducky Games, niezależnego twórcy, który ewidentnie kocha retro klimat i eksperymenty z klasycznym gameplayem.

Trzy gry za darmo, trzy koszmary w estetyce retro

The Farm – survival horror, w którym auto psuje ci się na opuszczonej farmie. Na początku jest spokojnie… ale to szybko się zmienia. Krótka, mocno oldschoolowa przygoda z dreszczykiem.

– survival horror, w którym auto psuje ci się na opuszczonej farmie. Na początku jest spokojnie… ale to szybko się zmienia. Krótka, mocno oldschoolowa przygoda z dreszczykiem. Overdue: The Librarian – surrealistyczna wyprawa do biblioteki po zmroku. Niby chodzi o przeterminowane książki, ale kończy się bossfightem i atmosferą rodem z pokręconych indyków z lat 90.

– surrealistyczna wyprawa do biblioteki po zmroku. Niby chodzi o przeterminowane książki, ale kończy się bossfightem i atmosferą rodem z pokręconych indyków z lat 90. Lyall’s Convenience Store – pierwszy rozdział thrillera o sklepie, w którym grasz uwięzioną ofiarę psychopaty. Mroczne otoczenie, krew na ścianach i klasyczny schemat: przeżyć za wszelką cenę.

Każdy z tytułów można pobrać za darmo, ale twórca zachęca do symbolicznych datków i zostawienia opinii. To jedne z jego pierwszych gier, więc ciepłe słowo albo fanart są tu mile widziane. Gry są krótkie, działają na PC i nie wymagają żadnych fajerwerków sprzętowych. Tylko odrobiny odwagi i luzu wobec technicznych niedoskonałości.

Nie jest to horror klasy AAA, ale jeśli lubisz stylizację na erę PSX, statyczne kamery, rozpikselowane tekstury i klimat VHS-owego niepokoju, to w te wieczory masz co ograć. A wszystko legalnie i bez płacenia ani grosza.

Źródło: Itch.io