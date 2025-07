Za darmo tylko teraz trzy gry. Normalnie trzeba za nie płacić, więc lepiej się spieszyć

Kolejna mini-paczka grozy wpada na Itch.io całkowicie za darmo. Wszystkie trzy tytuły mają normalnie swoją cenę, ale teraz, bez żadnych haczyków, można je dodać do konta. I chociaż różnią się klimatem, łączy je jedno: duszna atmosfera i zagrożenie czające się tuż za rogiem.

Gry za darmo (czyli w promocji za 0 zł)

The Necromancer’s Tower to rasowe dungeon RPG w stylu retro. Budzimy się w więzieniu pod wieżą tytułowego nekromanty – nie da się zginąć, ale za to można powoli stracić człowieczeństwo. Czteroosobowa drużyna (rycerz, włócznik, biskup i piromantka) musi wspiąć się na szczyt, pokonując pułapki, łamigłówki i masę przeciwników. Gra nie wybacza błędów: brak mapy, ograniczone zasoby, sporo debuffów i autosave’y bez litości. A wszystko w świetnie zrobionej pixelartowej oprawie z unikalnym tile setem.

Don’t Feed It to krótki, ale konkretny horror o tytule, który mówi wszystko. Gra zrealizowana przez niezależnego twórcę, który przy okazji prosi o wsparcie na nowy komputer – ale nic nie trzeba płacić, by zagrać. Sama produkcja opiera się na jednym pomyśle: nie karm tego czegoś. Łatwo powiedzieć, trudniej przetrwać. Duszna atmosfera i niepokój towarzyszą tu od pierwszych sekund.

Na koniec pozostaje Her Apartment – pozornie niewinna wizyta u starszej sąsiadki, która poprosiła nas o opiekę nad mieszkaniem. Brzmi jak relaksujący indyk? Nic bardziej mylnego. Zwykłe zadania (jak podlewanie roślin czy karmienie kota) szybko zmieniają się w coś dużo bardziej niepokojącego. Gra trwa około 20 minut i stawia na klimat, eksplorację i budowanie napięcia zamiast jumpscare’ów.

Jeśli lubisz krótkie, ale intensywne doświadczenia z dreszczykiem, to pakiet idealny na jeden mroczny wieczór. I to zupełnie za darmo.

