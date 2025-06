Ostatnia szansa na świetne prezenty od Epica. Dziś nowa oferta

Dwie gry za darmo, ale tylko do 17:00! Epic kończy tydzień z przytupem. Kultowa gra indie i zwariowany spin-off Borderlands do zgarnięcia.

Epic Games nadal rozdaje prezenty, ale czasu jest naprawdę mało. Dwie zupełnie różne, ale warte uwagi gry można przypisać do konta do godziny 17:00. Kto jeszcze nie skorzystał, to ostatni dzwonek.

Gry za darmo w Epicu – lepiej odebrać!

Tym razem w rozdawnictwie znajdziemy prawdziwy klasyk oraz coś bardziej zwariowanego. Pierwsza gra to Limbo, czyli już kultowa platformówka 2,5D z 2010 roku, która zdobyła serca graczy swoją klimatyczną grafiką, mroczną atmosferą i minimalizmem. Średnia ocen na poziomie 90% mówi sama za siebie. Jeśli ktoś jeszcze nie przeżył tej czarno-białej podróży przez niepokojący świat to najwyższa pora nadrobić.

Drugi tytuł to Tiny Tina’s Wonderlands. Jest to spin-off Borderlands, który początkowo wzbudził mieszane emocje, ale ostatecznie okazał się bardzo solidnym looter-shooterem z mnóstwem humoru i pokręconą narracją. Mimo mniejszego rozgłosu niż główne odsłony serii, gra zdobyła sobie wierne grono fanów. Fani szybkiej akcji i nietypowego klimatu poczują się jak w domu.

Obie gry można przypisać do konta na Epic Games Store tylko do godziny 17:00, więc nie ma na co czekać. Co za to zgarniemy dzisiaj? Tradycyjnie, o tej samej godzinie sklep ujawni kolejną niespodziankę, ale na razie bez przecieków. Musimy więc cierpliwie czekać do wieczora.

Źródło: Epic Games Store