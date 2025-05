Dwie nowe gry za darmo w Epic Games Store dostępne do pobrania

Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Epic Games Store udostępniono dziś dwie nowe gry, które zainteresowani użytkownicy platformy mogą bez żadnych opłat dodać do swojej biblioteki. Tym razem mamy do czynienia z interesującym duetem. Pierwszy tytuł jest oryginalną, dwuwymiarową grą od niezależnego studia, drugi zaś to spin-off niezwykle popularnej serii od zespołu Gearbox Software.

Nowe gry za darmo w Epic Games Store

Przez najbliższy tydzień możecie pobierać za darmo poniższe tytuły:

Limbo to dwuwymiarowa platformówka od niezależnego studia PlayDead. Na pewno wielu z Was już o niej słyszało. W grze wcielamy się w małego chłopca, który wyrusza w niebezpieczną podróż w celu uratowania swojej siostry. Charakteryzuje się ona unikalną, surrealistyczną i czarno-białą oprawą. Głównym elementem rozgrywki jest tutaj złożony system fizyki, na którym opiera się większość łamigłówek. Na naszej drodze pojawi się też spora ilość różnego rodzaju pułapek. Produkcja została doceniona przez graczy na całym świecie.

Tiny Tina’s Wonderlands to z kolei spin-off serii Borderlands, również stworzony przez studio Gearbox Software, odpowiedzialne za wspomniany cykl. Mamy więc tutaj do czynienia grą z gatunku looter shooter. Fabułę ukazano tutaj jako formę sesji RPG, którą prowadzi tytułowa Tiny Tina, czyli nastolatka o dość trudnym charakterze. Tworzymy własną postać, której styl walki możemy dostosować do preferencji dzięki sześciu drzewkom umiejętności. System pozwala łączyć klasy, co daje ogromną swobodę w budowaniu bohatera.

Historia koncentruje się na misji powstrzymania złowrogiego Dragon Lorda, w której towarzyszą nam absurdalni bohaterowie – między innymi kapitan Valentine i zasadniczy robot Frette. Spotkamy też inne postaci, jak Bardbariana z lutnią czy bajkowego Fairy Punchfather. Gra oferuje zarówno tryb solo, jak i kooperację online dla maksymalnie czterech graczy. Podczas przygody zdobywamy coraz potężniejszy ekwipunek, siejemy chaos i zbieramy łupy. Tak w dużym skrócie.

Źródło: Epic Games Store