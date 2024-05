Gry za darmo na Steam. 6 nowych tytułów, w tym kapitalny prolog perełki roguelike

Mało Wam darmowego grania? Jeśli tak, to na Steam możemy pobierać nową “szóstkę darmoszek”. A jeśli lubisz gry platformowe typu roguelike, z pewnością przytulisz choćby Soulbind: Prologue. Oprócz tego pobierzemy totalnie zwariowaną produkcję, która przeniesie nas na idylliczne chorwackie wybrzeże Adriatyku. Jest również gra akcji pełna strzelania i walki bronią białą oraz coś dla fanów fantasy.

Zanim przejdziemy do linków i opisów najciekawszych tytułów, pamiętajcie, że tutaj znajdziecie wszystkie opisywane przez nas gry za darmo.

Gry za darmo na Steam (15.05.2024)

Niezaprzeczalnie, najlepszą grą do pobrania za darmo z tego zestawienia jest Soulbind: Prologue. Akcja rozgrywa się przed fabułą gry głównej, czyli Soulbind: Tales Of The Underworld. Obie są bardzo wysoko oceniane, a Prolog posiada aż 95% pozytywnych opinii. To platformowa gra akcji typu roguelike, w której jesteśmy zwykłym szkieletem, outsiderem, ale z wyjątkowymi możliwościami. Możemy bowiem zastąpić swoje części ciała częściami ciał pokonanych wrogów. W zależności od tego, jakie części sobie “zamontujemy”, zyskamy odpowiednie moce. Akcja Prologu rozgrywa się w bibliotece, miejscu pełnym pułapek, sekretów i ślepych zaułków. Jest mrocznie i naprawdę klimatycznie.

Soulbind: Prologue – pobierz za darmo na Steam

Oprócz Soulbind: Prologue, najciekawiej z nowego z rzutu darmowych gier prezentuje się Sime Is Back, czyli pokręcona platformówka z rybakiem w roli głównej. Możemy spodziewać się tutaj humoru rodem z Monty Python’a oraz ogromnego chaosu. Nasz bohater ma dość tego, że jest wykorzystywany przez chciwych mieszkańców i postanawia podjąć zemstę. Uzbrojony wyłącznie w swoją rybę i w towarzystwie wiernego kociego pomocnika, wyrusza w epicką podróż.

Sime is Back – pobierz za darmo na Steam

Polecam również sprawdzić Nephilim Uprising, czyli trzecioosobową strzelankę znajdującą się we wczesnym dostępie. Trafiamy tutaj na generowane proceduralnie areny i musimy po prostu przetrwać. Do wyboru broń palna, jak i biała, ale możemy również przywalić komuś z piąchy. Twórcy tytułu obiecują, że mają plany rozwoju gry. Pojawią się kolejne bronie, różnorodne wyzwania, nowi wrogowie i inne ulepszenia.

Nephilim Uprising – pobierz za darmo na Steam

Druga trójka darmowych gier jakoś do mnie nie przemawia, ale może komuś spodoba się pikselowa produkcja MMORPG, przemierzanie świata fantasy w Dungeon Full Dive: Player Edition czy zaliczanie wyzwań w grze z wróżkami Stacking Fairy. Linki podrzucam poniżej:

Na dzisiaj to tyle, jeśli pojawi się kolejny zrzut darmowych gier na Steam, na pewno o nim napiszemy.