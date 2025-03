Gry za darmo na Steam. 5 nowych tytułów do sprawdzenia

Nieco wcześniej dzisiaj informowaliśmy Was o darmowej grze na Steam, która powinna zainteresować fanów tzw. bullet hell. Mowa tutaj o Midnight at the Disco, czyli dynamiczny (i dość szalony) twin-stick shooter. Wcielamy się w nim w bohatera, który został uwięziony w dyskotece opanowanej przez potwory z zupełnie innego wymiaru. To jednak nie jest jedyna darmówka, jaka pojawiła się w ostatnim czasie w sklepie Valve. Poniżej możecie bowiem znaleźć aż pięć różnych tytułów, które zgarniecie bez wydawania pieniędzy!

Gry za darmo na Steam. 5 nowości

Assemble Ensemble to unikalna gra logiczno-ekonomiczna, w której budujemy fabrykę do produkcji muzyki. Naszym celem jest odtwarzanie melodii, odpowiednio manipulując nutami za pomocą maszyn i taśm transportowych. Gra oferuje 10 poziomów, w których musisz dopasować nuty do właściwej wysokości i długości, aby uzyskać perfekcyjne brzmienie. Na graczy czeka także tryb sandbox, w którym mogą komponować własne melodie.

Bibbidiba Fan Game to szybka i kolorowa platformówka inspirowana utworem „Bibbidiba” popularnej VTuberki. Gracze wcielają się w Suisei, przemierzając magiczne poziomy pełne przeszkód, a także przeciwników. Kluczowe elementy rozgrywki to skakanie, walka wręcz i rzucanie butami! Czas nieubłaganie pędzi, dodając rywalizacyjnego charakteru. Gra oferuje także opcjonalne wyzwania, takie jak trudni bossowie czy wymagające sekcje platformowe, za które można zdobyć dodatkowe nagrody.

Drop It: Block Paradise! Builder Edition to gra logiczna oparta na realistycznej fizyce. Twoim zadaniem jest doprowadzenie gwiazdy na ziemię, usuwając i modyfikując różne bloki. Kluczową rolę odgrywają takie mechaniki jak grawitacja, odbijające się platformy, bomby czy też portale. Builder Edition oferuje 100 poziomów oraz edytor, który pozwala tworzyć własne wyzwania i dzielić się nimi z innymi graczami. Jeśli spodoba Wam się ta edycja, warto przyjrzeć się pełnej wersji z innymi poziomami, Versus Mode oraz Arcade Mode i Full Bonus Mode.

Parsec to intensywna gra arcade, w której sterujemy statkiem kosmicznym i próbujemy przetrwać w polu asteroid. Do dyspozycji mamy trzy różne bronie – blaster, minigun oraz potężny snajper laserowy. Asteroidy różnią się wielkością i poziomem zagrożenia, zaś niektóre z nich mogą się rozpadać na mniejsze odłamki. Możemy także zbierać ulepszenia, takie jak zdrowie czy mnożniki punktów. Prosta, ale satysfakcjonująca rozgrywka sprawia, że Parsec to świetna propozycja dla fanów klasycznych kosmicznych strzelanek.

Na koniec mamy Vollema. To oryginalna gra RPG, w której studenci uniwersytetu próbują rozwikłać tajemniczy spisek związany z ich szkołą, lokalnymi politykami i paramilitarną sektą. Gra wyróżnia się unikalnym systemem walki opartym na zapamiętywaniu wzorów, a także na zmianach kolorów i dźwięków. Vollema oferuje nietypowe postacie, absurdalny humor i atmosferę rodem z surrealistycznych gier indie.

Źródło: Steam