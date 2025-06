Dziwne, mroczne i teraz darmowe. Trzy gry do pobrania przez ograniczony czas

Na itch.io można teraz dorwać aż trzy ciekawe gry za darmo. Wszystkie są zazwyczaj płatne, więc warto się pospieszyć. Nie wiadomo, jak długo potrwają te okazje. W pakiecie mamy horror w klimacie found footage, kryminał w stylu PS1 i mroczną opowieść o… sprzątaniu.

Trzy gry za darmo: UNSEEN, The North i Eternal Night

Zaczynamy od UNSEEN: A Room Built for You. To psychologiczny horror z widokiem z oczu bohatera. Wcielasz się w dziennikarza Noah, który trafia na pozornie zwykłe piętro hotelu. Problem w tym, że to piętro ma własną świadomość. Zadania są pokręcone, pokoje się zmieniają, a coś cię cały czas obserwuje. Do tego mamy wiele zakończeń, klimat found footage i sugestywną oprawę dźwiękową. W sam raz na noc ze słuchawkami i zgaszonym światłem.

Druga propozycja to The North, gra stylizowana na retro produkcje z pierwszego PlayStation. Jesteś chirurgiem na arktycznym lodołamaczu, który utknął na lodowym pustkowiu. Na pokładzie dochodzi do morderstwa, a ty, jedyny zaufany, musisz rozwikłać zagadkę. The North to właściwie interaktywna powieść wizualna, gdzie rozmowy z członkami załogi prowadzą do różnych zakończeń.

Na koniec Eternal Night, czyli krótki horror, w którym wcielasz się w osobę zatrudnioną do sprzątania opuszczonego domu. Na początku jest spokojnie, ale szybko coś idzie bardzo nie tak. Gra ma klimatyczną oprawę audio, interfejs zrobiony z pomysłem i lokalizację tekstową na dwa języki. Sterowanie jest klasyczne: latarka, chodzenie, kucanie, interakcja, ale klimat robi tu robotę.

Źródło: Itch.io