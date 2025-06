Darmowa gra wkrótce będzie płatna. Odbierzecie ją teraz i nie będziecie musieli płacić

Jeśli lubisz nietypowe symulatory z humorem i szczyptą chaosu, to masz ostatnią szansę, by dorwać Crazy Shipping zupełnie za darmo. Twórca ogłosił, że już wkrótce gra zniknie z kategorii free-to-play i stanie się płatna.

Gra za darmo przez ostatni miesiąc

Crazy Shipping to kosmiczny symulator logistyki z kreskówkowym stylem i mnóstwem absurdalnych zleceń do wykonania. Aktualnie można dodać grę do swojej biblioteki na Steamie za darmo, ale tylko do 5 lipca 2025 roku. Po tej dacie tytuł będzie kosztować 4,99 dolarów (ok. 20 zł). Decyzja o zmianie modelu biznesowego podjęto w związku z brakiem wystarczających środków z mikrotransakcji, które miały napędzać rozwój gry.

Co istotne, wszyscy gracze, którzy przypiszą grę do konta przed wspomnianą datą, zachowają ją na stałe. Tak, nawet z przyszłymi aktualizacjami i dodatkami. Nie trzeba niczego kupować ani aktywować, wystarczy kliknąć „Dodaj do biblioteki” na Steamie.

Wraz z przejściem na model premium, zmieni się także balans rozgrywki. Waluta Voidium będzie wypłacana za 30% zadań (wcześniej było to 10%), co znacząco przyspieszy postęp w grze. Nadal dostępne będą opcjonalne zakupy, ale nie będą one już kluczowe dla rozgrywki. Całość zostanie przekształcona w bardziej klasyczne doświadczenie premium.

Crazy Shipping otrzyma w przyszłości nowe statki, stacje, kampanie fabularne i rozszerzenia gameplayowe, wszystko bez ograniczeń freemium, zdaniem dewelopera. Twórca zaznacza, że chce budować bardziej przejrzystą relację z graczami i skupić się na jakości rozwoju.

Źródło: Steam