Aż 5 tytułów za darmo w wielkiej urodzinowej promocji

Gry za darmo z okazji urodzin ich twórcy! Aplove świętuje i rozdaje swoje produkcje na itch.io. łącznie do zdobycia macie aż 5 unikatowych tytułów.

Z okazji swoich urodzin twórca Aplove przygotował specjalną promocję, która ucieszy fanów nietypowych gier indie. W ramach czasowej akcji na platformie itch.io można za darmo zgarnąć kilka jego produkcji, które normalnie kosztują pieniądze. Wystarczy kliknąć, odebrać i grać, bez żadnych haczyków.

Kilka ciekawych gier za darmo

Buckler 2 – dynamiczna platformówka z klasycznym klimatem.

– dynamiczna platformówka z klasycznym klimatem. Roseblight – przygodowa gra akcji z elementami eksploracji.

– przygodowa gra akcji z elementami eksploracji. Project Malice – roguelike osadzony w postapokaliptycznym świecie.

– roguelike osadzony w postapokaliptycznym świecie. Solace Inc. – survivalowa gra, w której rekrutujesz pracowników i walczysz z przeciwnikami.

– survivalowa gra, w której rekrutujesz pracowników i walczysz z przeciwnikami. Aestheta – strategiczna gra typu roguelike z unikalnym stylem rozgrywki

W paczce znajdziesz naprawdę różnorodny zestaw. Buckler 2 to platformówka w starym stylu, szybka, trudna i mocno pikselowa. Dla fanów eksploracji i dziwnego klimatu mamy Roseblight. Jest to przygodowa gra akcji z nietypową estetyką. Jeśli wolisz coś bardziej nieprzewidywalnego, Project Malice powinien Cię zainteresować. Mówimy o roguelike’u osadzonym w brudnym, postapokaliptycznym świecie, gdzie każda śmierć boli trochę mniej. Dalej jest naparzanka Solace Inc. oraz strategiczny rogal, Aestheta. Wszystkie gry możecie zdobyć w tym miejscu.

Część z nich już wcześniej zyskała uwagę niszowej społeczności graczy i była nawet sprzedawana za realną kasę. Tym razem jednak autor rzuca hasło: „zabierzcie je, zanim znów będą kosztować”. Oferta jest dostępna bez logowania, kodów czy kombinowani. Wystarczy wejść na stronę promocji i kliknąć „Download or claim”.

Źródło: Itch.io