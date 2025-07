Ostatnia szansa na darmówki od Epica. Co dostaniemy dzisiaj?

Jeszcze przez kilka godzin możecie dorwać dwa bardzo dobrze oceniane tytuły, a później wjeżdżają kolejne dwa. Łącznie więc można sobie nabić dziś aż cztery gry na biblioteczkowy licznik i wszystkie reprezentują sobą coś naprawdę ciekawego.

Gry za darmo czekają na Epicu, ale niedługo

Do 17:00 można przypisać do konta Backpack Hero i Figment. Ten pierwszy to sprytny roguelike z myszą w roli głównej, w którym kluczem do sukcesu jest rozsądne układanie przedmiotów w plecaku. Nie brzmi zbyt ekscytująco? A jednak to hit z bardzo dobrymi recenzjami i zaskakująco głęboką rozgrywką. Figment z kolei przenosi nas do surrealistycznego świata pełnego muzyki, emocji i kolorów. Opowiada też o sprawach ważniejszych niż tylko walka z przeciwnikami.

O 17:00 nastąpi rotacja. Wtedy zgarniecie kolejne dwie produkcje. Jedna z nich to kontynuacja, czyli Figment 2, który rozwija wszystkie pomysły z jedynki i jeszcze lepiej łączy narrację z klimatyczną oprawą. Druga to totalna jazda bez trzymanki – Sky Racket. Czyli dostaniemy klasyczne połączenie shoot’em upa i Brick Breakera. Kolorowa, szybka, pełna chaosu, ale w tym pozytywnym, oldschoolowym stylu.

Wszystkie cztery tytuły mają bardzo dobre oceny. W dodatku są naprawdę różnorodne. Jeden wieczór wystarczy, żeby liznąć każdej z nich, ale jeśli wciągniecie się w więcej niż jedną, to nie zdziwi nas zupełnie nic. No i pamiętajcie też, że wyciekły kolejne prezenty od platformy!

Źródło: Epic Games Store