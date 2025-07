Przeciek ujawnia możliwą darmówkę za tydzień w Epic Games Store

Na ten moment wiemy już, że jutro, czyli w czwartek, w internetowym sklepie Epic Games Store do odebrania będą dwie produkcje. Wiemy również, jakie to będą produkcje. Zainteresowani odbiorą Figment 2: Creed Valley oraz Sky Racket. W sieci pojawił się jednak przeciek dotyczący kolejnej darmówki, czyli tej, którą otrzymamy w przyszłym tygodniu. Poniżej możecie znaleźć wszystkie szczegóły.

Co dostaniemy w Epic Games Store za tydzień? Przeciek

Informacje pochodzą od znanego branżowego leakera, znanego szerzej pod pseudonimem MeguminShiro. Warto w tym momencie zaznaczyć, że nie jest to w żaden sposób oficjalnie potwierdzone. Leaker jest jednak znany z wielu trafnych prognoz. W przeszłości regularnie ujawniał gry z Epic jeszcze przed ogłoszeniem, dlatego wielu graczy uznaje go za wiarygodne źródło.

Zdaniem leakera w następnym tygodniu platforma udostępni grę Civilization VI: Platinum Edition. Zanim jednak zaczniemy przewracać oczami ze względu na fakt, iż Epic już w przeszłości tę produkcję rozdawał, zauważmy, że nie chodzi tutaj o edycję podstawową. Platinum Edition to rozszerzona wersja popularnej strategii turowej od studia Firaxis. Oprócz podstawki, zawiera szereg dodatków, w tym Rise and Fall oraz Gathering Storm. Do tego można doliczyć pakiety cywilizacji (Wikingowie, Polska, Australia, Persja i Macedonia, Nubia, Khmerowie i Indonezja), a takżę zestawy dodatkowych scenariuszy i nowych przywódców.

Jeśli przeciek się potwierdzi, oferta będzie aktywna od 17 do 24 lipca. Przypomnijmy, że obecna darmowa gra na Epic Games Store jest dostępna do 10 lipca do godz. 17:00 czasu polskiego.

