Dwie gry gratis tylko do dzisiaj. Co nowego otrzymamy wieczorem?

Przypominamy dziś do godziny 17:00 odbierzcie dwie bardzo ciekawe gry za darmo w Epic Games Store. Potem oferta zmieni się na nową.

Warto pamiętać, że jeszcze tylko dziś macie szansę dodać do biblioteki dwa ciekawe tytuły bez wydawania ani złotówki. Deadtime Defenders i Touch Type Tale to zupełnie różne, ale równie wciągające gry, które dostarczą wam rozrywki przez wiele godzin. Jeśli lubicie wyzwania strategiczne albo chcecie jednocześnie podszkolić umiejętność pisania na klawiaturze, koniecznie skorzystajcie z tej oferty.

Gry za darmo na Epicu czekają!

Deadtime Defenders to taktyczna gra turowa, w której bronimy nekropolii przed armią nieumarłych. Dzięki różnorodnym mapom i ulepszeniom postaci rozgrywka stale ewoluuje, oferując coraz trudniejsze wyzwania. Z kolei Touch Type Tale przenosi was do kolorowego świata fantasy, gdzie sterowanie fabułą odbywa się przez szybkie i dokładne uderzenia w klawisze – w ten sposób trenujecie szybkość pisania, a jednocześnie poznajecie zabawną historię.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zalogować się na konto Epic Games, odwiedzić strony Deadtime Defenders i Touch Type Tale i kliknąć “Pobierz za darmo”. Zaraz potem tytuły trafią do waszej biblioteki na stałe, nawet jeśli nie zainstalujecie ich od razu. Oferta jest prosta, przejrzysta i nie wymaga dodatkowych subskrypcji ani spełniania ukrytych warunków.

Po godzinie 17:00 Epic Games Store zmieni promocję na “tajemnicze gry”, czyli nie zdradzi wcześniej, jakie tytuły będą dostępne w kolejnej odsłonie promocji. Dlatego lepiej nie zwlekać, ponieważ następna oferta może was zaskoczyć kompletnie innym gatunkiem, a dostępność będzie równie ograniczona czasowo.

Źródło: Epic Games Store