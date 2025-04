Dwie części ambitnej serii za darmo. Niewiele czasu na ich odebranie

Dwie gry za darmo należące do ambitnej serii Calmed by the Dark możecie odebrać aktualnie za darmo na itch.io. Zaoszczędzicie 10 dolarów!

Miłośnicy darmowych projektów mają dziś powód do zadowolenia. Na platformie itch.io za darmo można zgarnąć dwie części serii Calmed by the Dark. Chodzi o Calmed by the Dark RE:iterate oraz jego kontynuację, Calmed by the Dark Re:boot. Oba tytuły są dostępne do przypisania bez żadnych opłat, więc to świetny moment, by je sprawdzić — zwłaszcza jeśli lubicie mroczne, klimatyczne przygody osadzone w autorskim uniwersum science-fiction. W zasadzie każda gra niezależna, która zostaje rozwinięta na serię, jest ambitna, więc nie inaczej jest w tym przypadku.

Zobacz również: Gracze zachwyceni nową grą za darmo na Steam. Można pobierać już teraz

Dwie gry za darmo należące do jednej serii

Calmed by the Dark RE:iterate to rozbudowana wersja oryginalnego projektu, w której gracze przemierzają ponure, klaustrofobiczne przestrzenie i odkrywają tajemnice pozostawione przez przeszłość. Z kolei Calmed by the Dark Re:boot jest bezpośrednią kontynuacją, oferującą nowe lokacje, ulepszone mechaniki i jeszcze więcej w zasadzie tego samego. Obie produkcje stawiają przede wszystkim na dynamiczną walkę, nierzadko z większymi od nas bossami i eksplorację kolejnych korytarzy. Kluczowe jest poznawanie fabuły za pomocą rozmów z postaciami niezależnymi.

Twórcy udostępnili te tytuły tylko przez chwilę bez opłat, więc warto odebrać je, gdy tylko będziecie mogli zalogować się na swoje konto itch.io i kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta”. Oba tytuły to małe, niezależne projekty, które pokazują, jak kreatywnie można podejść do gatunku chodzonych naparzanek nawet przy ograniczonych środkach.

Źródło: Itch.io