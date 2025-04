Gra za darmo na Steam, którą gracze pokochali | Newsy - PlanetaGracza

Sword Tale: Lost Excalibur to nowa gra za darmo na Steam, która nie zdobyła jeszcze większego rozgłosu, ale wiele osób jest nią i tak zachwyconych.

Wygląda jak SwordArt Online, a do tego ma kilka naprawdę zaskakujących mechanik, które mogą faktycznie wciągnąć i zaabsorbować. A do tego jest to studencki, niewielki projekt. Nie ma więc mowy o jakości tytułów AAA, lecz i tak jest dobrze – przynajmniej według opinii gracze na Reddicie czy na platformie Steam.

Nowa gra za darmo zdobywa spore uznanie

Na Steam nowa darmowa premiera free-to-play nie zdobyła jeszcze wielu ocen, ale jak na razie wszystkie są pozytywne. I choć nie ufałbym każdej (jedna osoba twierdzi, że to „najlepsza gra, w jaką grała”, hm…), to nawet patrząc na inspiracje i screeny mamy bardzo ambitny projekt. Jest to dość klasyczny przedstawiciel nurtu action-adventure, ze stylizowaną na anime grafiką i bohaterami niczym żywcem wyciągniętymi właśnie ze SwordArt Online.

Sword Tale: Lost Excalibur to trzecioosobowa przygodowa gra akcji, która łączy walkę na miecze z emocjonującą podróżą przez rozdarty wojną świat fantasy. Jako samotny wojownik skrzyżujesz ścieżki z tajemniczą dziewczyną, która posiada klucz do starożytnego sekretu – i musisz ją chronić za wszelką cenę przed nieustępliwymi rycerzami, którzy na nią polują. Eksploruj zrujnowane zamki, gęste lasy i zapomniane pola bitew, odkrywając prawdę kryjącą się za legendą o zaginionym Excaliburze. Korzystaj z intuicyjnego sterowania myszą i klawiaturą, aby angażować się w dynamiczną walkę wręcz i dokonywać wyborów, które wpływają na wynik historii. – chwalą się twórcy w opisie produkcji

Mamy więc pomysły na fabułę rodem z The Legend of Zelda, skrzyżowane z mechanikami gier akcji. Kluczem jest walka mieczem, a do wyboru będziemy mieli kilka różnych ostrz. Każde odznaczać ma się innymi cechami i umiejętnościami. Jedno z nich, dla przykładu, będzie nieustannie wysywać nasze zdrowie.

Na pewno jednak nikt niczego nie straci, instalując ten tytuł, bo jest dostępny całkowicie za darmo, bez żadnych ukrytych opłat czy innych kruczków. Być może fani settingu fantasy i anime znajdą tu kolejny niepozorny projekt, który wciągnie ich na długie godziny.

