100% taniej, czyli za darmo. Dwie gry do odebrania

Dwie gry do zgarnięcia za darmo! Niecodzienna promocja na itch.io. Within i Decrypt za 0 zł, choć normalnie trzeba za nie płacić.

Na platformie itch.io ruszyła ciekawa akcja Mayhem Madness, a w jej ramach można zgarnąć za darmo aż dwie gry od Crux Game Studios. Normalnie trzeba za nie zapłacić, ale teraz (jak to ładnie ujmuje sam deweloper) „zabierzcie je, zanim znów będą kosztować miliony monet”. No, może nie aż tyle, ale gratis to zawsze dobra cena. Obie produkcje to krótkie, ale klimatyczne przygody, które idealnie nadają się na jeden intensywny wieczór. Mowa o Within i Decrypt – tytułach, które bawią się konwencją horroru i zagadek, ale robią to na swój własny, całkiem intrygujący sposób. Zwłaszcza jeśli lubisz atmosferę niepokoju i nie boisz się podążać za dziwnymi dźwiękami w ciemnym lesie.

Dwie gry za darmo

Decrypt opowiada historię zaginionego statku towarowego ISS Travan. Kiedy jednostka odnajduje się daleko od wyznaczonego kursu, korporacja zakłada, że załoga porzuciła okręt, by uniknąć wysokich kar. Gracz wciela się w oficera do spraw analizy danych, który ma sprawdzić, co tak naprawdę się stało. Szybko okazuje się jednak, że sprawa ma drugie dno – o wiele bardziej przerażające niż biurokratyczna ucieczka przed długami.

Within to z kolei osobista historia, która zaczyna się od niepokojącego telefonu. Maya dostaje wiadomość od swojego dawno niewidzianego brata Nikila i postanawia go odnaleźć. Od tej chwili wydarzenia przybierają mroczny obrót. Nie tylko za sprawą tego, co odkryje w jego domu, ale też tego, co zmusi ją do stanięcia twarzą w twarz z własną przeszłością. Gra stawia na pierwszoosobową perspektywę i narrację w stylu found footage, typową dla Crux Game Studios.

Źródło: Itch.io