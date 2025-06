Wcześniej kosztowało 160 zł, ale teraz średniowieczne RPG jest za darmo na Steam

Od dziś gra za darmo w postaci Reign of Guilds na Steam! Surowy świat średniowiecza czeka na śmiałków w formie MMORPG-a.

Reign of Guilds to jedna z tych gier, które nie próbują nikomu się przypodobać. Od teraz każdy może się o tym przekonać – dotąd płatna produkcja stała się bezpłatna na Steam. Warto się jednak przygotować na naprawdę wymagającą przygodę, w której każda decyzja może zakończyć się respawnem i stratą ekwipunku. Ten sieciowy RPG osadzony w surowym, średniowiecznym świecie, stawia na doświadczenie i konsekwencję zamiast wygody i przystępności.

Gra za darmo na Steam – Reign of Guilds

Rozgrywkę zaczynamy na wyspie Brookstream – brutalnym poligonie treningowym. Nie ma tam PvP, ale też nie ma litości. Brakuje samouczków, nie ma oznaczonych handlarzy, a ekwipunek jest ograniczony. Zaledwie 9% graczy potrafi opuścić wyspę, co sporo mówi o poziomie trudności. I choć twórcy rozważali ułatwienia, uznali, że właśnie to bezkompromisowe podejście to sedno gry.

Mechaniki są równie nietypowe, co bezlitosne. Postać nie zje dwa razy tego samego dania z rzędu, przez co gracze muszą sami dbać o zróżnicowaną dietę. Śmierć to nie koniec, ale realna strata, czasem połowy dobytku. Reputacja (karma) też gra tu rolę – im gorsza, tym gorzej przy zgonie. Warto też pamiętać o ręcznym oddawaniu przedmiotów z zadań i o tym, że wzrost postaci wpływa na skuteczność walki.

Tytuł oferuje też nietypowy system magii oparty na czasie reakcji i zasobach. Nie trafisz z zaklęciem? Możesz zranić samego siebie. A mimo minimalistycznej broni dystansowej (kusza z nieskończoną amunicją) i prostego podziału (broń jedno- i dwuręczna), walka daje frajdę.

Na koniec warto dodać, że za grą stoi mały zespół 5–6 osób, które od lat rozwijają projekt. Twórcy nie ukrywają, że gra ma swoje problemy i bugi, ale stale publikują łatki i liczą na konstruktywną krytykę. Reign of Guilds to nie produkcja dla każdego, ale fani wyzwań i gier bez prowadzenia za rękę mogą tu znaleźć coś wyjątkowego. Zresztą, wcześniej za ten tytuł trzeba było płacić około 160 zł.

