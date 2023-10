Przełomowa grafika i wybitny klimat? Ta gra od znanego YouTubera ma mieć wszystko [WIDEO]

Graveyard Shift to nowy horror opowiadający o cmentarzu, który powstaje na Unreal Engine 5. Jeżeli chodzi o lokacje, to widać moc tego silnika.

Nie, nie będzie to nowa ekranizacja „Cmentarnej Szychty” Stephena Kinga, ale pod względem klimatu obie te opowieści spotykają się gdzieś pośrodku. To, co przykuwa uwagę w pierwszej grze od DarkPhobia Games to grafika. Produkcję oparto na silniku Unreal Engine 5 i tworzą ją specjaliści. No bo jak inaczej nazwać artystę koncepcyjnego, który zasłynął „wyobrażeniami” tytułów na UE5?

Graveyard Shift to pierwsza gra popularnego artysty UE5

Zapewne wielu z Was kojarzy kanał TeaserPlay. To właśnie tam regularnie wlatują nowe filmy w stylu „Wiedźmin 4 na Unreal Engine 5” czy pokazanie własnego pomysłu na grę z Wolverinem. Wiele z tych filmów daje namiastkę tego, co jest lata przed nami. W komentarzach często dominują opinie w stylu „ale bym w to zagrał!”. Teraz niejako będzie do tego okazja. Wraz z DarkPhobia Games, YouTuber tworzy swoją pierwszą grę wideo.

Będzie nią Graveyard Shift, czyli opowieść o cmentarnych duchach, nawiedzeniach i demonach. Twórcy obiecują, że to „realistyczny i klimatyczny horror, który zanurzy cię w świecie zaginionych tajemnic i niezwykłych zjaw.” No, jest ciekawie, a opis fabuły na Steam brzmi jak przepis na sukces, choć napisany mało zgrabnie.

Graveyard Shift opowiada o mężczyźnie, który zostaje wysłany do pilnowania cmentarza pierwszego dnia pracy. Jego obowiązkiem na noc jest pilnowanie tego miejsca. Jednak wraz z nadejściem nocy i paranormalnymi dźwiękami wśród nagrobków, zdaje sobie sprawę, że nie jest to tylko przerażające miejsce. – głosi opis na Steam gry

Zwiastun kreuje mroczną atmosferę i zapowiada piękną grafikę. Lokacje, projekt obiektów i środowiska to coś niemal przełomowego. Niestety, zbliżenia ewidentnie udowadniają, że nadal mamy do czynienia z grą wideo i nie jest to aż taka rewolucja jak choćby Unrecord. Na razie nie znamy daty premiery Graveyard Shift.