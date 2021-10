Aktualizacja New World 1.0.3 przynosi oczekiwaną nowość. Sprawdźcie, co się zmieniło

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Pojawiła się nowa aktualizacja New World. Amazon wprowadza w niej całą masę poprawek i nową funkcję, o którą gracze prosili od dłuższego czasu.

Wreszcie stanie się możliwe przeniesienie swojej postaci do innego świata. Aby to zrobić, musimy odebrać specjalny, darmowy żeton ze sklepu. Następnie powinniśmy usunąć aktywne oferty kupna i sprzedaży w faktorii, opuścić swoją kompanię, udać się w bezpieczne miejsce (np. do miasta) i wykorzystać żeton.

Twórcy zadbali też o poprawę przejrzystości wyświetlanych komunikatów o wyrzuceniu z gry. Dodatkowo wprowadzono parę powiadomień o błędach, na przykład w przypadku próby zakupu własnego przedmiotu w faktorii. Zmieniono również niektóre walki z bossami oraz elitarnymi wrogami.

Aktualizacja New World przynosi też wiele, wiele innych zmian i poprawek, w tym te dotyczące wydajności i stabilności działania gry. Ich pełną listę znajdziecie w tym miejscu. Całość została przetłumaczona na język polski, więc powinna być w pełni zrozumiała dla graczy z naszego kraju.

Patch 1.03 zajmuje 8.5 GB miejsca na dysku i jest już dostępny do pobrania. Jeśli nie pojawił się w Waszej kolejce pobierania na Steam, spróbujcie zrestartować aplikację.

Jeśli nie wiecie, czy New World jest dla Was, zachęcam też do zapoznania się z moimi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Nie takie MMORPG straszne, jak je malują.