Tylko teraz gra za darmo. Normalnie trzeba za nią płacić

Nowa gra za darmo do pobrania na PC! Welcome to darmowa, klimatyczna gra akcji w rzucie top-down, w której przetrwanie zależy od czasu, zasobów i… poświęceń.

Jeśli masz wolną chwilę i minimum 4 GB RAM-u, możesz bez żadnych opłat sprawdzić nową grę akcji od niezależnego dewelopera JADU Games. Welcome to darmowa produkcja dostępna na itch.io, która stawia na klasyczną zabawę z zombie, ale z nieco innym podejściem do punktów i trudnych decyzji.

Gra za darmo o anihilacji zombiaków

Welcome jest top-down shooterem w klimacie apokalipsy zombie, z mroczną atmosferą i ograniczonym czasem działania. Gra oferuje aż trzy tryby zabawy: Last Stand, Zombie Rush oraz Money Mode. Pierwszy to klasyczny survival, drugi stawia na kolejne fale przeciwników, a ostatni opiera się na zarządzaniu pieniędzmi i punktami. Do tego wszystkiego dochodzi także prosty samouczek.

Najciekawszym twistem całej gry jest jednak mechanika power-upów. Aby zyskać dodatkową moc, trzeba poświęcić zdobyte punkty. To oznacza, że każdy wybór w stylu „więcej siły czy lepszy wynik” może przesądzić o przetrwaniu. Sama rozgrywka przypomina starsze arcade’owe strzelanki, ale oprawa wizualna i klimat są tu bardziej surowe i ponure.

Welcome to nie próbuje udawać gry z wyższej półki. Zamiast tego stawia na czystą, niezależną zabawę z prostymi zasadami, dynamiczną akcją i lekkim twistem strategicznym. Jeśli lubisz rzuty izometryczne, szybkie decyzje i nie przeszkadza ci prosta grafika, ten tytuł może okazać się ciekawym przerywnikiem na jeden wieczór.

Źródło: Itch.io