Za tego FPS-a normalnie trzeba płacić. Teraz zgarniecie go za darmo

Załóż maskę gazową i wskakuj do piekła! Trench Loop to najnowsza gra za darmo dostępna przez ograniczony czas na itch.io.

Jeśli lubisz brutalne strzelanki z klimatem rodem z okopów I wojny światowej i masz ochotę na coś nietypowego, to teraz masz świetną okazję. Na platformie itch.io pojawiła się darmowa produkcja Trench Loop, która normalnie kosztuje 2,99 dolarów. W tej cenie (czy raczej jej braku) otrzymujesz krwawą, mroczną jatkę inspirowaną klasyką FPS-ów.

Gra za darmo – okopowe piekło pełne demonów

Trench Loop wrzuca gracza w demoniczne, duszne okopy, gdzie z każdej strony czyhają potwory. Na plecach ciąży ci plecak, na twarzy siedzi maska gazowa, a w ręce lśni karabin. Wszystko to razem tworzy atmosferę gęstą jak dym po wybuchu granatu. To roguelike, więc każda rozgrywka będzie inna. Na graczy czekają losowe poziomy, różne ulepszenia i coraz trudniejsi przeciwnicy.

Gra została podzielona na epizody. Po trzech poziomach trafiasz do kolejnego, a po czterech cały świat przechodzi w pętlę. Trudność rośnie, a mrok tylko gęstnieje. Ten tytuł to hołd dla shooterów sprzed lat: szybki ruch, brak autoaimu i konieczność liczenia każdego naboju. Do tego dochodzi jeszcze surowa, postapokaliptyczna grafika, która świetnie współgra z wojennym klimatem.

Można też odblokować nowe skórki postaci, które kupujesz za walutę zdobywaną podczas gry. To mały dodatek, ale daje trochę satysfakcji, kiedy uda się przetrwać dłużej niż jedną pętlę. Gra działa na Windowsie 10 (albo i 7), wymaga tylko 300 MB miejsca i karty pokroju GTX 1050.

