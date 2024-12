Nowa gra za darmo dostępna przez krótki czas. Uwielbiana przygoda w fantastycznym świecie

Nowy prezent od GOG to kolejna gra za darmo, tym razem w ramach celebracji nowej, zimowej wyprzedaży na platformie. Zgarniemy The Whispered World: Special Edition!

Dla fanów gier przygodowych to tytuł niemal legendarny, bo jeden z najlepszych współczesnych reprezentantów klasycznej myśli tworzenia tego typu produkcji. The Whispered World zabiera nas do wyjątkowej krainy, przepełnionej jeszcze bardziej wyjątkowymi postaciami. Słowem: trzeba zagrać!

Gra za darmo od GOG-a

Tytuł ten zgarniecie jako najnowszy podarunek od platformy GOG. Rusza ona z kolejną wyprzedażą, więc polecam również przyjrzeć się ofercie niższych cen gier. Warto jednak pamiętać, że nie macie wiele czasu na zdobycie The Whispered World. Gra dostępna jest jedynie do 15 grudnia. Warto więc się pospieszyć, aby później nie żałować!

Aby zgarnąć ten tytuł, wystarczy jedynie posiadać konto w serwisie GOG. Następnie udajemy się do aplikacji lub pod powyższy link, klikamy “Zdobądź za darmo”, a potem zostajemy przeniesieni na główną stronę sklepu, gdzie sfinalizujemy “zakup”.

Przygoda Sadwicka rozpoczyna się w momencie, gdy wyrusza on poznać znaczenie swoich powracających koszmarów. W snach prześladuje go tajemnicza, niebieska sfera, a świat wokół niego upada. Wyrocznia Shana potwierdza jego najgorsze obawy: nie tylko przepowiada koniec świata, ale również to, że powodem zagłady jest właśnie Sadwick. Zmierz się z przepowiednią i wyrusz w podróż inną niż wszystkie! – czytamy w opisie produkcji

Warto również pamiętać, że i Epic Games Store ma swoje prezenty. Platforma przygotowała świetną grę do odebrania dla każdego, ale szczególnie powinni skusić się fani Władcy Pierścieni!

Źródło: GOG