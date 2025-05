Przerażająca podróż autobusem za darmo. Horror czasowo dostępny bez opłat

The Midnight Bus to krótka gra grozy, którą znajdziecie na platformie itch.io. Tytuł idealnie trafia w klimat tych późnych, samotnych nocy, gdy jedyne, co dzieli cię od domu, to ostatni kurs autobusu. Problem w tym, że w tej historii coś wyraźnie poszło nie tak.

Gra za darmo o mrocznym autobusie

Gracz wciela się w zmęczonego pracownika, który po ciężkim dniu próbuje wrócić do domu. Przez śnieżycę wszystkie drogi są zamknięte, więc zostaje tylko jeden środek transportu – tajemniczy autobus o północy. Już sam pojazd nie wygląda zbyt bezpiecznie, a jego trasa szybko zaczyna budzić niepokój. Zmęczenie robi swoje i bohater zasypia… tylko po to, by obudzić się w środku niczego. I niestety – nie jest tam sam.

Rozgrywka stawia na klimat i powolne budowanie napięcia. Nie ma tu krzykliwego horroru, a raczej duszny, niepokojący nastrój, który narasta z każdą minutą. Gracz odkrywa kolejne elementy zagadki, próbując zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w tym odizolowanym autobusie. Wąska przestrzeń, śnieżna zawieja i uczucie osaczenia to główne atuty tej darmowej produkcji.

The Midnight Bus nie zajmuje wiele czasu, ale zdecydowanie zostawia po sobie ślad. Dla fanów horrorów w stylu minimalistycznym, gdzie klimat jest ważniejszy niż jumpscare’y, to pozycja zdecydowanie warta sprawdzenia – tym bardziej, że można ją dorwać bez płacenia ani grosza. Normalnie kosztuje symboliczne 2,20 USD, więc to swego rodzaju promocja!

Źródło: Itch.io