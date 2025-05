Tutaj za darmo, a na Steam płatna. Oszczędzicie sporo, jeśli odbierzecie tę grę

Gra przygodowa dostępna za darmo! Na Steamie płatna, na Stove do zgarnięcia bez opłat. Rocco’s Island: Ring to End the Pain zaskakuje klimatem, stylem i historią, a teraz można ją poznać bez wydawania grosza.

Rzadko trafia się okazja, by zgarnąć płatną grę całkowicie za darmo (pomijając regularną ofertę Epica), a właśnie taką szansę oferuje Stove. Rocco’s Island: Ring to End the Pain, dostępne standardowo na Steamie za 67,99 zł, można teraz pobrać za darmo z platformy Stove. Produkcja koreańskiego studia Cogoo to niepozorna perełka! Łączy w sobie elementy przygodówki, platformera i narracyjnego RPG-a.

Zobacz także: Przerażająca podróż autobusem za darmo. Horror czasowo dostępny bez opłat

Opowieść z przesłaniem

W grze wcielamy się w postać młodej dziewczyny, która trafia na tytułową wyspę. Od razu staje się jasne, że to miejsce nie jest zwyczajne – lewituje nad nim tajemnicze zagrożenie, a historia wyspy łączy się z wewnętrznym bólem i przeszłością bohaterki. Całość ma bajkowy klimat, ale też mocno symboliczny charakter. To nie tylko przygoda, ale i podróż przez emocje.

Gracze poruszają się po półotwartym świecie, rozwiązują łamigłówki, odkrywają sekrety oraz prowadzą rozmowy z mieszkańcami. Nie brakuje platformowych fragmentów, zagadek logicznych, a wszystko to zrealizowane jest w spokojnym, refleksyjnym tempie. Gra oferuje także sporo tekstu, więc warto nastawić się na historię i narrację jako główny motor napędowy zabawy.

Choć gra nie zrobiła szumu w mediach, to zgromadziła bardzo pozytywne recenzje użytkowników na Steamie. Z ponad 250 opinii aż 82% to oceny pozytywne. Chwalona jest głównie za unikalny klimat, oprawę graficzną i nastrojową muzykę. Niektórzy porównują Rocco’s Island do takich produkcji jak Spiritfarer czy Ori and the Blind Forest. Oczywiście nie pod względem mechanik, a emocjonalnego wydźwięku. To gra, która raczej skłania do refleksji, niż oferuje dynamiczną akcję, ale ma w sobie coś unikalnego.

Jeśli szukasz czegoś innego to teraz jest dobry moment, żeby dać szansę tej historii. Na Stove dostępna jest zupełnie za darmo, bez haczyków i mikropłatności. A jeśli przypadnie Ci do gustu, możesz wrócić do niej na Steamie albo wesprzeć twórców przy ich kolejnych projektach.

Źródło: Stove