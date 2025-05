Teraz płatną grę zgarniecie za darmo. Tajemniczy horror o sprzątaniu

Still Residue to gra za darmo, za którą normalnie trzeba płacić. Jest to dość ambitny, niezależny horror. O czym opowiada? O… sprzątaniu. Ale to, rzecz jasna, tylko przykrywka dla prawdziwej grozy.

Na Itch.io pojawiła się nowa darmowa perełka dla fanów krótkich, klimatycznych historii – Still Residue od niezależnego dewelopera znanego jako Bored Leviathan. Produkcja jest obecnie dostępna zupełnie za darmo, bez żadnych opłat, co samo w sobie już brzmi kusząco. Ale spokojnie, to nie kolejna gra o symulowanym mopowaniu podłóg – to krótka opowieść grozy z twistem, w której sprzątanie jest tylko początkiem czegoś znacznie dziwniejszego.

Gra za darmo o sprzątaniu mrocznego domu

Wcielamy się w bohatera, który – po tym, jak stracił pracę i widmo niezapłaconego czynszu zajrzało mu w oczy – decyduje się na dorywcze zlecenia. Sprzątanie brzmi prosto. Do momentu, gdy zaczyna się robić dziwnie. Bardzo dziwnie. W miarę jak zagłębiamy się w kolejne pokoje i zadania, atmosfera gęstnieje, a fabuła staje się coraz bardziej niepokojąca. Przynajmniej takie doświadczenie obiecuje nam twórca. Ile w tym prawdy? No cóż — to akurat możecie sprawdzić za darmo.

Zdesperowany w poszukiwaniu gotówki, po zwolnieniu z pracy, przyjmujesz jedyną pracę, jaką możesz znaleźć: sprzątanie bałaganu innych ludzi. Prosta praca, przyzwoita płaca, myślałeś, że tylko sprzątasz… Ale coś jest nie tak. Nie tylko sprzątasz bałagan. Wkraczasz w coś, czego nie rozumiesz. – czytamy w opisie fabuły

Still Residue to krótka przygoda, więc nie musicie nad nią siedzieć godzinami. Idealna na jedno posiedzenie, z gęstym klimatem i niepokojącym przesłaniem. Jeśli masz wolne pół godziny i lubisz uczucie, że coś tu nie gra, zdecydowanie warto.

Źródło: Itch.io